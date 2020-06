Een bijzonder kerkhof zonder graven in Alphen: ‘De pest pastoor, de pest’

Burgemees­ter Tilburg wil weer een coffeeshop in de stad sluiten

18:39 TILBURG - Burgemeester Theo Weterings is van plan nog een coffeeshop in de stad, de derde, te sluiten. Dit keer gaat het om Africa in de Piusstraat. In maart kondigde hij aan de vergunningen van de twee shops van The Grass Company in te willen trekken.