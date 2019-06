Een blijvende gedenkplek voor taalfenomeen Wil Sterenborg

Grote deelname in Tilburg aan dialoog over effecten slavernij­ver­le­den

14:29 TILBURG - Tientallen mensen zijn zaterdag in het TijdLab van de LocHal in Tilburg bijeen om met elkaar te spreken over de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden. Dat gebeurt in aanloop naar de nationale herdenking van ‘afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863'.