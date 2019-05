Een boek om met kinderen te praten over de dood, ‘Het is onderdeel van het leven’

Ze probeerde zich in te leven in een kind om het boek in de juiste taal te schrijven. ,,Ik denk dat je met kinderen heel direct over de dood kunt praten, ze hebben helderheid nodig.” Volgens In ‘t Zand moet je daarom ook niet zeggen dat een overleden persoon ligt te slapen, dat maakt ze bang dat ze zelf niet meer wakker zullen worden. ,,Je kunt gewoon zeggen dat iemand er niet meer is, wees eerlijk tegen een kind.” Kinderen leven meer in het moment, ze zijn helemaal niet bezig met de gevolgen van zo’n gebeurtenis. ,,Ze ervaren het veel meer als onderdeel van het leven.”