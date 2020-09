Een bos om van te eten. Tilburger Nico legt het aan, voor zichzelf en voor de bijen

TILBURG - Stiekem mag Nico van Aarle de vraatzuchtige letterzetter dankbaar zijn. De kever hield huis in een dennenbos nabij de wijk de Blaak. De bomen moesten worden gerooid, een grotendeels leeg perceel bleef over.

,,Een bestaand bos kappen zou tegen mijn principes zijn”, zegt Van Aarle, die in de Reeshof woont. Maar nu lag er een kans die hij gretig aangreep. Hij kocht de 1,6 hectare grond aan de Oude Rielsebaan om er een ideaal te verwezenlijken: een voedselbos.

Veel planten staan al in de grond

De koopakte passeerde bij de notaris pas vier weken geleden, maar hoe voedselbos De Blaak gaat worden laat zich nu al zien. Langs slingerende paden staat al veel plantgoed in de door een tapijt van dennenaalden bedekte grond. Hun gevecht met de aanhoudende droogte lijkt ze redelijk af te gaan. De perenboompjes, druiven, bessen en tien soorten vijgen staan er fris en fruitig bij. Ze hebben ook wel hulp uit de waterslang gehad.

,,Ik sta hier met trots en jeukende handen”, zegt Van Aarle (46). Ook dat laatste ja, want hij is er nog niet. Tweederde van de oppervlakte moet nog worden beplant. Vooraan op het land staan de potten met bijvoorbeeld overblijvende broccoli, roodloof, kamperfoelie en ijzerhard. Veel moet nog arriveren vanuit de fikse moestuin die het gezin in Goirle onderhoudt.

,,Over twee maanden staat het vol”, is hij optimistisch. Zal ook wel lukken: een groep vrijwilligers gaat tijdens plantdagen in oktober en november helpen. Maar Van Aarle’s vergezicht reikt verder. ,,Over tien jaar ervaar je het hier weer echt als bos. Een móói bos, dat veel eetbaars produceert, heel rijk bloeit en bijdraagt aan de biodiversiteit van de omgeving.”

Voedselbossen zijn ‘hot’, maar ze zijn er in soorten en maten. De Tilburger kiest niet voor de benadering van één keer planten voor de eeuwigheid en dan de boel de boel laten. ,,Al mag het best verwilderen.” Hij houdt het zoveel mogelijk bij niet-exotische fruit- en groentensoorten. Naast overblijvende gewassen zaait of plant hij ook eenjarige, en er komt een apart stuk moestuin. Daar gaat hij aan cursisten uitleggen hoe je ecologisch tuiniert. Verder blijft het bos privé.

Volledig scherm Plantmateriaal in potten, nog tweederde van het perceel moet worden gevuld. © Ben Ackermans/BD

,,Niet alles hoeft eetbaar te zijn. Dit zou je eerder een bijenvoedselbos kunnen noemen, met veel bloeiende planten voor bijen, hommels en andere insecten. Ik heb een lijstje met honderd soorten waardplanten. Ook mijn drie eigen bijenvolken profiteren er straks van.”

Gedijt dat allemaal wel op die bosgrond? Ja, maar daar is wel acht ton lavameel voor nodig. Dat helpt de zuurgraad van de bodem te verminderen en het bodemleven op gang te brengen. Ook bladcompost is voorlopig nodig.

Ook de voedselbank komt in beeld

,,Als je het vak kent weet je wel wat je moet doen”, zegt de man die bij een groot hoveniersbedrijf de kost verdient. ,,En op zo’n groot stuk kun je echt iets laten zien.” Hij ziet het voor zich: ,,Straks loop ik hier continu te snaaien en laat ik me voortdurend verrassen. En is er overschot, dan kan ik de voedselbank wellicht helpen.”