Eén Brabander viel af in Wie is de Mol?, maar was het Nikkie of Robèrt?

Een ware cliffhanger in Wie is de Mol? vorige week. Terwijl heel Nederland de adem inhield in afwachting wie het veld moest gaan ruimen, kwam die duidelijkheid niet. Wat volgde was een week vol spanning. Want welke van de Brabanders moest naar huis? Nikkie de Jager of Robèrt van Beckhoven? Zaterdagavond werd het bekend.

Dit artikel bevat spoilers voor het einde van aflevering drie en heel aflevering vier.

De uitzendingen van Wie is de Mol? hebben een ‘standaardformule'. Na wat flashbacks geeft de presentator, na jarenlang Art Rooijakkers is dat weer Rik van de Westelaken, een korte terugblik op de week of weken ervoor. Daarna de intro met de bekende muziek, enkele opdrachten en een eliminatieronde. Alleen de finale en de aflevering ervoor lopen anders.

Maar dit seizoen liep ook aflevering drie al anders. Want de ‘gewone eliminatie’ aan het einde van de aflevering, was zo normaal niet. De kandidaten maken op verschillende locaties in Medellín op een dak hun test. Naast hen een grote schijnwerper met wit/blauw licht. Pas aan het einde van de test wordt duidelijk waarom. De kandidaten moeten hun eigen naam invullen en de spotlight laat zien of ze door zijn of niet.

De tekst loopt door na de foto.

Volledig scherm Robert van Beckhoven heeft de eliminatie overleefd. © Raoul Hollants Photography Volledig scherm Nikki de Jager trok uiteindelijk aan het kortste eind en moest WIDM verlaten. © AVROTROS

Rood licht, maar bij wie?

Wat volgt zijn negen spotlights, waarvan zeven met groen licht. Alleen de Udense Nikkie de Jager en de Oisterwijkse Robèrt van Beckhoven moesten hun naam nog invullen om hun vonnis te horen. Of beter gezegd, zien. Voor wie was dit de laatste actie in Wie is de Mol?

Het antwoord op die vraag liet een week op zich wachten. Want in plaats van duidelijkheid kregen de trouwe fans alleen een rode spot te zien. Maar bij wie op het dak was dat?

Meteen aan het begin van de uitzending kwam het verlossende woord. Robèrt mocht blijven en Nikkie moest het spel verlaten. Zelf verzuchtte ze op de toren alleen maar ‘ja’. Even later kon ze bij Rik van de Westelaken wat beter onder woorden brengen wat ze had meegemaakt. ,,Ik tik mijn naam in en heb al heel de dag een voorgevoel. Ik druk op enter en ‘the sky is red’.”