Een contactverbod en toch nog seks: ‘ik trap niet meer in deze vrouw’

OPROEP Oproep WeerZien: wie zijn deze muzikanten?

16:01 TILBURG - Voor de rubriek WeerZien is het Brabants Dagblad op zoek naar meer informatie over deze foto. Die toont de band van de Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten (BBA), maar wie zijn de muzikanten? En wie kan zich deze groep nog herinneren of kan er meer over vertellen?