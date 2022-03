Een dagje mee troffelen met archeologen in Hilvarenbeek: supertrots op een kraaltje van 1500 jaar oud

,,Wat mooi!” Ik kan nog net een ‘tadaaa’ onderdrukken als ik een prachtig diep zeegroen kraaltje omhoog til. Bijna zwart lijkt het glazen stukje sieraad. Niels Bouma duikt met zijn hoofd gelijk het gat in waar het kraaltje zojuist is gevonden. ,,Waar had je die uit de grond gehaald?", houdt hij me vriendelijk bij de les. ,,Wil je hem even terugleggen?”