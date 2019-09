Een deurmat weghalen is ‘belachelijk’, maar de binnenstad is écht wel aan verbetering toe

Waar knelt het in de binnenstad als je blind bent? De top drie ergernissen lepelt Ramona Verhoeven, die blind is, zo op. Fietsen die overal wild geparkeerd staan, vrachtwagens die half op de stoep stilstaan en ja ook: vlaggen of reclameborden op het trottoir. Dat laatste mag niet meer van de gemeente.



Afgelopen week was er nogal wat discussie over het nieuwe uitstallingenbeleid. In de Nieuwlandstraat balen ondernemers bijvoorbeeld van het verdwijnen van de reclameborden op de stoep (want: de winkels zijn minder zichtbaar en vrachtwagens parkeren op meer plekken op de stoep). Bij SamSam in de Noordstraat moest zelfs de deurmat weg. De reden: bedekking van bestrating is niet meer toegestaan.