Een digitale privévoorstelling? Canti Vaganti maakt ze voor elke gelegenheid. Met dank aan corona

Oversteken op Turnhoutse­baan? Alleen voor snelwande­laars

18 februari GOIRLE/TILBURG - Het is maar beter dat je kunt snelwandelen als je wilt oversteken bij een van de verkeerslichten aan de Turnhoutsebaan in Goirle. Precies twaalf seconden is de oversteektijd. ,,De kruispunten zijn niet voor wandelaars ingericht”, geven de gemeenten Tilburg en Goirle toe. Dus hangt er een bordje dat ze haast moeten maken.