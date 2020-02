‘Een drijvend buitenzwembad ín de Piushaven? Dat moet lukken’

Pontons aan elkaar koppelen, de bodem schoonmaken en op die manier een buitenzwembad creëren. Dat voorstel wil de organisatie achter zwemevenement Swim to Fight Cancer op de agenda van de gemeenteraad zetten. ‘Een buitenzwembad in de Piushaven, dat moet lukken’, klinkt het.



Voor inspiratie is er gekeken naar de drijvende zwembaden Bassin de la Villette in Parijs en het Badeschiff in Berlijn.



,,Parijs, Berlijn, Tilburg, dat is een heel logisch rijtje”, glimlacht Kristel Scheffers, de voorzitter van de Tilburgse tak van het zwemevenement. De organisatie organiseerde twee jaar achter elkaar een zwemwedstrijd in de haven. Ze hebben affiniteit met de haven én willen Tilburgers in beweging krijgen. ,,We dachten: laten we de gemeenteraad een handje helpen.”