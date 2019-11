Een eekhoorn kan Frans Kapteijns in Oisterwijk niet groen genoeg zijn: prijs van zijn eigen B-team

Frans Kapteijns verwierf in dienst van Natuurmonumenten een reputatie als Brabants bekendste boswachter. Bij zijn pensionering gaf hij aan geld in te willen zamelen voor een uitkijktoren op de Kampina. Die Tour de Frans staat er inmiddels.

Kapteijns kreeg zijn prijs donderdagavond in Tiliander uit handen van Joop van Hezik, die er die avond een lezing over biodiversiteit had gegeven. De Global Goals van de gemeente Oisterwijk kwamen ook ter sprake.

Waterhoef en Stanislaus

De natuurprijs van het B-team bestaat uit een houten sculptuur in de vorm van een eekhoorn. In 2017 werd hij voor het eerst uitgereikt aan de mensen achter het project ‘Groen voor Grijs’ in de wijk Waterhoef. Eerder dit jaar ging er al een Groene Eekhoorn naar Park Stanislaus in Moergestel, voor de aanleg van tuinen die het welbevinden van de bewoners op een hoger peil moeten brengen.

Het Oisterwijkse B-team is in 2006 opgericht. In de jaren erna volgden B-teams in Goirle en Hilvarenbeek. De Oisterwijkse gemeenteraad nam in zijn laatste vergadering een motie aan waarin het college werd opgeroepen de samenwerking tussen de drie B-teams te bevorderen.

Dezelfde zon, dezelfde hei

door Tom Tacken

Brabants Dagblad, 10 september 2016

Natuurlijk snapt Frans Kapteijns het: “Voor de camera zien ze liever een frisse meid met stralend blauwe ogen en wapperende haren dan die ouwe kop van mij. Maar die optredens voor radio en tv waren wel de krenten in mijn pap.”

Hij lacht erbij, als bewijs dat achter zijn twee weken oude besluit om bij Natuurmonumenten te vertrekken niet het minste chagrijn zit. Integendeel, Brabants bekendste boswachter blijft straks als vrijwilliger mensen warm maken voor al wat groeit en bloeit. Met dit reusachtige voordeel: “Vergaderen hoef ik niet meer.”

‘s Ochtends vroeg, nog voor hij zijn afscheid rondtwitterde, stond de Oisterwijker midden op de Kampina maar weer eens te genieten. Hij swipet op zijn smart phone naar de foto: “Dezelfde zon, dezelfde hei: en toch weer zó anders.”

Ooit mogen ze zijn as over de Kampina uit gaan strooien, al zal dat nog wel even duren, want Kapteijns stuitert op z’n 63e nog als een gummibal. “Een graf zou nog mooier zijn, maar dat mag niet. En terecht.” Ook dood is Frans Kapteijns niet van plan de natuur te gaan verstoren.

Volledig scherm Frans Kapteijns kijkt uit op de Kampina over de Huisvennen. © Marc Bolsius

Zijn missie is geslaagd: hij heeft genoeg mensen de groene kant op gekregen. @BoswachterFrans kan op 11.480 volgers bogen. Van de week hoorde hij nog dat hij tijdens een lezing ten tonele was gevoerd als een schoolvoorbeeld van een online influencer. Hij geniet ervan als een volger hem een fotootje twittert met de vraag: ‘Wat is dit toch voor plantje, Frans?’

Als zoon van de postbode groeide hij op in Sint-Michielsgestel en daarna in Vught. Vader én grootvader brachten hem liefde voor de natuur bij, al stelde het determineren niet veel voor: “Het was al gauw een strontvlinderke bij ze.”

Kapteijns - geen vegetariër maar flexitariër, niet Partij voor de Dieren maar GroenLinks - trok naar de landbouwschool in Boxtel. In die plaats ook dook hij duurzaam onder bij De Kleine Aarde: “Wij stichtten daar onze eigen samenleving wel.”

Voor Natuurmonumenten ging hij later juist de verbinding zoeken: “Met de boeren, met het waterschap, maar bovenal met het grote publiek.” Natuureducatie, zijn stiel, ontmoette steeds meer begrip: “Mensen mopperden vroeger al snel dat het een rotzooi in de bossen was. Nu krijg je uitgelegd dat dood hout voor de helft van de biodiversiteit zorgt.”

Dat het goed met de natuur gaat, is ook hoog in de lucht te zien: “Kraanvogel, zeearend, visarend, zwarte wouw: hebben we er allemaal bij gekregen.” Als het meezit, kan hij straks wat van die nieuwe gasten gaan spotten vanaf zijn eigen Frans Kapteijns-uitkijktoren. Het wordt zijn afscheidscadeau.