Een eigen plekje om stil te zijn, een met het bos

Jan Boelhouwer haalt uit naar ‘gewetenlo­ze schoften’ op nieuwjaars­re­cep­tie

7 januari RIJEN - Burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen haalde gisteravond in zijn nieuwjaarstoespraak hard uit naar ‘gewetenloze schoften uit de onderwereld’. Ook in zijn laatste volle jaar als burgemeester trekt Boelhouwer zijn been dus niet terug: “Voorlopig is men nog niet van mij af.”