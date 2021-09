Een film vol kommer en kwel, maar die ellende is wel prachtig om te zien

Vrolijk word je niet van de film van Silvia Martes. Sterker; wie niet bedrukt of enigszins ontdaan de zaal verlaat na het zien van ‘The revolutions that did (not) happens’, heeft of de film niet helemaal begrepen of ontbeert enig inlevingsvermogen. Anders gezegd: de kersverse film van Martes (Eindhoven, 1985) hakt er flink in.