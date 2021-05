Een fragiele vrouw slaan mag niet, terugtrappen met stalen neuzen ook niet

Varkens maken plaats voor zorg bij De Wederloop in Diessen

18 mei DIESSEN - Eric Reijrink stopt met zijn varkensbedrijf aan de Lage Haghorst in Diessen. Het plan was er al veel langer, nu is het definitief beklonken. De familie gaat zich helemaal richten op zorgboerderij De Wederloop en hoopt in de toekomst die zorgtak uit te kunnen breiden. ,,Het wordt een complete metamorfose, maar we zijn blij dat we nu zover zijn", vindt Chantalle Reijrink.