Een gekke tijd, maar toch start Benjamin in Diessen: ‘eindelijk’

Chris Aerts van de stichting Benjamin had speciaal zijn pak aangetrokken en de nieuwe bewoners mochten zelf het lintje doorknippen. Alle elf om de beurt, want veel mensen bij elkaar, dan kan nu niet. ,,Je wilt er toch een speciaal moment van maken. Het is lastig om nu open te gaan, maar we moeten wel. We kunnen niet langer wachten", zegt Aerts die aan de wieg stond van het nieuwe beschermd-wonencomplex in Diessen.