Een groene man die rood aanloopt op glas in loodramen Marc Mulders

Berkel-Enschot - Het is Marc Mulders' uit Oostelbeers negentiende raam in opdracht, maar pas het eerste in zijn geboorteplaats Tilburg. Voor het waterzuiveringsgebouw van de biomakerij van de Abdij Koningshoeven maakte Mulders twee ronde bij elkaar horende glas in loodramen.