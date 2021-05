Een half jaar de wereld over zeilen en de studieboeken gaan gewoon mee

TILBURG - Twee keer steekt hij de Atlantische Oceaan over. Per zeilboot en onder schooltijd. Daarvoor moet de veertienjarige Floris Dijkman uit Tilburg nog wel het nodige budget bij elkaar krijgen. Als dat lukt, gloort er samen met 35 andere middelbare scholieren een prachtavontuur.

Het is een behoorlijk avontuur wat voor Floris Dijkman in het verschiet ligt. Met 35 andere middelbare scholieren op een grote zeilboot via Tenerife naar de Westkust van Afrika, om daarna de Atlantische Oceaan over te steken. Voordat Cuba en Bermuda worden bereikt, worden onder meer Curaçao en Panama aangedaan. ,,In Panama is een project van twee weken opgezet waarbij we met de groep een reis moeten plannen om het land te doorkruisen. Dan lopen we onder begeleiding van een docent van het zuiden naar het noorden”, zegt Floris.

De zeilreis onder de noemer School at Sea is dan ook gericht op zelfredzaamheid. Deelnemers moeten buiten de comfortzone treden. Dat begint al bij de voorbereiding. Zoals een filmpje opnemen om zichzelf voor te stellen, zorgen dat er aandacht voor de reis komt en uiteindelijk zelf het budget bij elkaar krijgen.

Zelfstandig

Want hoewel de aanzet om mee te doen van zijn ouders kwam, komt het nu op Floris zelf aan. ,,Het leek me meteen gaaf. Zo kan ik zelfstandiger worden, meer van wereld zien, andere mensen leren kennen en mezelf ontwikkelen. En ik wil andere jongeren inspireren om out of the box te denken, dingen doen waar je zelf niet zo snel op komt.”

Quote Zo kan ik zelfstandi­ger worden, meer van wereld zien, andere mensen leren kennen Floris Dijkman Op de reis van 12.000 zeemijl leert Floris samen met de leerlingen de boot besturen en onderhouden, navigeren, wachtlopen, koken maar ook schoonmaken. Na een poosje trainen wordt de boot door de vaste bemanning overgedragen aan de leerlingen. ,,Ik houd heel erg van zeilen en heb het ook al vaak gedaan. Eerst op zeilkamp in eenmansbootjes en later ook op grotere boten.”

School at Sea is bedoeld voor leerlingen uit het vierde en vijfde leerjaar van havo en vwo. ,,Onderweg wisselen zeilen en school elkaar af”, zegt Floris. ,,Twee dagen aan school werken en dan weer twee dagen zeilen. Op de boot zijn docenten aanwezig, je volgt je eigen lesprogramma en houdt contact met school”, zegt Floris, die nu nog in 3 vwo van het Odulphuslyceum zit.

Sponsoren zoeken

Dan de kosten. Om vanaf half oktober een half jaar op avontuur te kunnen. Moet de scholier bijna 24.000 euro bij elkaar sprokkelen. Omgerekend ongeveer twee euro per zeemijl. De tussenstand staat voorlopig op bijna drieduizend euro. ,,En het is dus niet de bedoeling dat je ouders dat bedrag betalen”, zegt Floris. ,,Fondsen werven is al deel van de ontwikkeling die je door moet maken. Je moet er echt zelf wat voor doen.”

Quote Natuurlijk zal ik familie en vrienden gaan missen, maar op deze manier kan ik ook hele mooie dingen meemaken Floris Dijkman Zelf bijdragen mag wel, vandaar dat hij sinds kort als afwasser bij een restaurant werkt om wat bij te verdienen, maar de Tilburger zoekt nog naar andere inkomstenbronnen. ,,Ik hoop dat Tilburgse bedrijven me willen helpen of tips en adviezen hebben. Om sponsoren publiciteit te geven, kan ik hun logo’s op mijn kleding laten drukken. Ik ben ook van plan om een blog of vlog te maken, waarin ik aandacht wil vragen voor de milieuproblemen op zee en daarin kan ik ook de naam van sponsoren noemen.”

De bedoeling is dat Floris vanaf oktober zes maanden onderweg is. Als het budget rondkomt dus en hij het selectieweekend in juni goed doorstaat. Want het moet natuurlijk ook wel een beetje klikken met al die anderen als je een paar maanden op elkaars lip zit. ,,Natuurlijk zal ik familie en vrienden gaan missen, maar op deze manier kan ik ook hele mooie dingen meemaken. Die kans wil ik niet laten schieten.”

Floris Dijkman is te volgen en steunen op florisatsea.nl