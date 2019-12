Een hand, een nekwervel. Janneke maakt keramiek met menselijke botjes

Boeren sparen supermark­ten, maar halen bij Jumbo wel koffie met een koek

11:40 TILBURG/BREDA - Actievoerende boeren slaan woensdag de distributiecentra van supermarkten voor een groot deel over. Aanvankelijk had Farmers Defence Force het plan om de centra te blokkeren, maar daar stak de rechter een stokje voor. Het bleef daarom in Brabant beperkt tot kleine acties in Breda, Tilburg, Veghel en Den Bosch.