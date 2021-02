Een helling af roetsjen is top, de mooiste plekken waren zo gevonden

De Roestelberg in Kaatsheuvel is zo’n plek die altijd weer in trek is zodra er een witte deken ligt. In de zandverstuiving van de Loonse en Drunense Duinen zijn de hoogteverschillen serieus. Bovendien is er de gelijknamige uitspanning, die met meeneemkoffie en chocolademelk vandaag goede zaken deed. Een gezelschap achter een windscherm onder een eik, een snowboarder op een sneeuwduin, gillende kinderen bij pa of ma op de slee: het was er allemaal te zien. Het kon, dus het gebeurde.