Een horecazaak aan de Noorderplas ligt in het verschiet na aankoop twee huizen

Tweede tienminu­ten-bezorger strijkt in Tilburg neer: Gorilla-‘warenhuis’ aan het Piusplein

31 mei TILBURG - Boodschappen binnen tien minuten laten bezorgen: in Tilburg kan het nu via nóg een bezorger. Begin deze maand streek Flink in het stadshart neer, nu opent Gorilla de aanval op ‘traditionele en trage, stugge retailbedrijven’ in Tilburg. De keten heeft een 'warenhuis’ geopend aan het Piusplein 46, bijna naast de kleine Albert-Heijn.