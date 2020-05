Een huis dat je gezondheid verbetert? Deze architect ontwerpt het

‘Het coronaraam moet óók permanent worden’

10:15 TILBURG - Tilburgs glas. Komt er. In Rotterdam. Las ik gisteren. Twee artistieke glazeniers, gevestigd in de Hoefstraatkerk, maken een raam dat herinnert aan het bombardement van 1940. Een raam dat zonnestralen laat binnenstromen ‘als vlammen over de vloer.’ Een herdenkraam wordt het, mogelijk gemaakt door kunstminnende geldschieters. Mooi.