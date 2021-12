Een karige kerst voor de horeca? ‘Heel vervelend, maar we geven er een positieve draai aan’

De horeca heeft het zwaar. De huidige coronamaatregelen zouden komend weekeinde aflopen, maar ze worden waarschijnlijk verlengd tot begin januari. Tot die tijd zijn de restaurants dan noodgedwongen om alleen lunch te serveren. En dat terwijl Nederland niet echt een lunchcultuur heeft.



,,Maar dat begint te veranderen”, zegt Cas Pikaar van het Hilvarenbeekse restaurant Pikaar, opgestart in de coronatijd. ,,Mensen moesten de eerste week even wennen, maar qua lunch zit het hier nu iedere dag vol, ongelooflijk. Tussen twaalf en vijf uit eten en dan ‘s avonds lekker met de kids op de bank.” Vandaar dat Pikaar met kerst uitpakt met lunches met meerdere gangen.



Toch is de situatie nog verre van normaal. ‘Bijzonder vervelend’ is de nettere vorm van hoe Tim Wijdemans, voorzitter van de Tilburgse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, de situatie omschrijft. ,,Het was een prima zomer, het leek allemaal goed en sinds vijf weken is opeens alles verdampt. We staan er misschien nog wel slechter voor dan een jaar geleden." Wie coronasteun wil krijgen, moet meer dan twintig procent omzetverlies hebben, reden voor sommige zaken om helemaal niet open te gaan. Anders teren ze in op het spaargeld.