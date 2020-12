Eén keer konden Tilburgers vuurwerk inleveren zonder kans op straf: ‘Dit is misschien wel 15 jaar oud’

Het is veel wachten op een verlaten parkeerplaats voor twee beveiligers en twee medewerkers van een bedrijf gespecialiseerd in (het vervoer) van vuurwerk. Hopen dat er iemand zijn knipperlicht aanzet om het parkeerterrein van de White Demons/OJC’98 in Berkel-Enschot op te draaien. 's Morgens werd daar vuurwerk ingezameld, 's middags gebeurde dat bij TSV Gudok in de Reeshof. Tot 25 kilo kon iedereen zijn vuurwerk wegbrengen zonder bang te hoeven zijn voor politie of het Openbaar ministerie. De dag was in het leven geroepen nu het hebben en vervoeren van vuurwerk dit jaar vrijwel altijd illegaal is.