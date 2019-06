Een keerzijde van buurtpreventie: Als je door een misverstand met je foto op Facebook belandt

De U is weg uit het verhaal van KVL in Oisterwijk

14 juni OISTERWIJK - Het U-gebouw is verleden tijd op het KVL-terrein in Oisterwijk. Wat ervoor terugkomt is een multifunctioneel complex met een hotel, restaurant, wellness, foodcourt, loftwoningen en kantoren voor culturele en ambachtelijke bedrijven. Het grondwerk voor de parkeerkelder is al in volle gang.