Een kerstboom als sinterklaascadeau, bij de Tilburgse kringlopen vind je ze voor weinig

Man uit Kaatsheu­vel met drugs op zak rijdt zonder licht rond op gestolen fiets

10:47 KAATSHEUVEL - Een man (26) uit Kaatsheuvel is dinsdagmiddag aangehouden omdat hij drugs op zak had en - zonder licht - op een gestolen fiets reed. Agenten spraken hem rond 16.45 uur aan omdat hij zonder licht en met zijn telefoon in de hand op de Roestenbergstraat fietste.