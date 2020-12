Een kerstdiner voor 10 euro? Het kan!

Uit de instelling en op zoek naar een eigen huis. Maar waar?

17 december TILBURG/WAALWIJK - Ze wonen in een instelling vanwege een verslaving, schulden of omdat ze psychische problemen hebben. Maar het is tijd om de stap te maken naar een normale woning. Hoe doe je dat? In dit ‘lastige dossier’ slaan woningbouwcorporaties, RIBW, SMO Traverse en gemeenten de handen ineen.