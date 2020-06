Een kist vol kinderverhalen over corona voor het Stadsmuseum Tilburg

TILBURG - Nieuwste aanwinst Stadsmuseum Tilburg: een tijdscapsule vol verhalen over corona. In 2045 gaat de kist die gevuld werd door leerlingen van Cleijn Hasselt weer open.

Een grote rode kist. Met slot. Maar Jayvin Bergmans (10) heeft het sleuteltje. Voorzichtig maakt Sarah Kabiri (12) de kist open. ‘Tijdscapsule Cleijn Hasselt, 2020-2045’ staat op het deksel. ,,2045”, zegt Femke van Loon (12). ,,Dan ben ik 37 jaar.” Sarah. ,,Het voelt vast raar om dan mijn verhaal terug te lezen.”

Hoe het precies voelt, weet ze over 25 jaar. Want als de kist straks weer dicht is, gaat hij naar het Stadsmuseum en wordt hij in 2045 weer open gemaakt. Pas dan ziet Sarah haar verhaal terug. Net als de andere 180 leerlingen van Cleijn Hasselt die verhalen en tekeningen maakten over corona.

Rare tijd

Het idee om kinderen een tijdscapsule te laten maken, komt van Brabants Erfgoed. Het platform wil vastleggen hoe Brabant de coronatijd beleeft. ,,Onze paden kruisten elkaar”, zegt Hester Bax, directeur van Cleijn Hasselt. ,,Onze leerlingen hebben behoefte om te vertellen. Daarom wilden we schoolbreed iets doen aan deze bijzondere, rare tijd. We schrijven geschiedenis. Ook dat besef willen we ze meegeven.”

De afgelopen tijd hebben alle leerlingen een bijdrage voor de capsule gemaakt. Jayvin: ,,We kregen vellen papier met opdrachten. Daar kon je uit kiezen. Een dagboekfragment schrijven of een verhaal, brief, gedicht. Je kon ook een tekening maken.” Jayvin koos voor het dagboek. ,,Er stonden tijdstippen. Je moest invullen wat je deed. Opstaan, ontbijten, buitenspelen, huiswerk maken.” Ook Sarah en Femke schreven over ‘Een dag uit mijn leven’. Sarah: ,,De scholen waren dicht. Opstaan, tekenen, naar buiten.” Femke: ,,Hond uitlaten, tv kijken, online muziekles.” Sarah: ,,Heel saai. De winkels waren dicht. Er was niet veel te doen.”

Sarah en Femke maakten twee opdrachten. ,,Ik heb ook nog een brief geschreven”, zegt Sarah. ,,Een brief aan mijn toekomstige zelf. Er staat in dat ik hoop dat het goed met me gaat en dat ik hoop dat ik een baan heb.”

IJshockeyen

Femke schreef ook nog een verhaal. ,,Er staat in dat mijn hobby’s me door de neus zijn geboord. Ik kon niet ijshockeyen en niet naar trombone-les. Ik heb ook opgeschreven hoe het is gegaan. Dat iedereen eerst dacht dat corona een soort griep was, maar dat het veel erger is.” Jayvin: ,,Veel erger! We mogen nooit meer vergeten dat het echt heel erg is geweest. Dat het een virus is waar je aan kunt doodgaan.” Sarah: ,,Gelukkig gaat het nu steeds beter. We mogen weer naar het terras en de bioscoop. Je mag met meer mensen samen zijn.”

Toch vindt het drietal het ‘nog wel eng’. Femke: ,,Als ik veel mensen bij elkaar zie staan, word ik wel bang. Het mag niet terugkomen.” Jayvin: ,,We moeten de regels goed blijven volgen.” Sarah: ,,Veel boodschappen tegelijk doen. Afstand houden en handen wassen.” Want pas als corona onder controle is, wordt het openmaken van de tijdscapsule in 2045 een feestje. Net zo’n feestje als het maken van de capsule zelf. Sarah: ,,Ik vind dit heel leuk. De kist staat straks heel lang in een museum. Er zitten papieren in die ik heb gemaakt.” Femke: ,,We hebben met de hele school iets gemaakt. Iets dat echt is.”

Volledig scherm Jayvin met zijn bijdrage voor de tijdscapsule: 'We mogen nooit meer vergeten dat het echt heel erg is geweest.' © E Vzundert

Volledig scherm Femke met haar bijdrage voor de tijdscapsule: 'Mijn hobby's zijn me door mijn neus geboord.' © E Vzundert