Een kleuter per minuut, ga er maar aan staan

FOTOGRAFEN IN DE KIJKEROISTERWIJK - Als Andress Kools mag kiezen, dan werkt hij het liefst met groep 8. Als schoolfotograaf krijgt hij een kwartier de tijd om een groep van pakweg dertig van deze pre-pubers op de foto te zetten. En dat lukt altijd. ,,Op de basisschool zijn ze de oudste, nog vol bravoure. Puberale overmoed die een jaar later op de brugklas vaak overgaat in puberale onzekerheid. Dat is mooi om te zien."

Op zich is in technische zin een schoolfoto inmiddels geen uitdaging meer. Kools (Oisterwijk, 44 jaar oud) moet alle kinderen op dezelfde manier en met eenzelfde achtergrond op de foto zetten. ,,Je mag er vanuit gaan dat de foto technisch altijd goed is. En soms werkt een kind niet helemaal mee, dat gebeurt natuurlijk ook weleens."

Trucjes

Maar ga er maar aanstaan. Dertig kinderen in een kwartier tijd. Dat betekent dus twee per minuut: zitten, lachen, klik en weg. Voor de kleuters krijgt de schoolfotograaf meer tijd: 1 per minuut. ,,Ik heb vaak met kinderen gewerkt en ik vind dat ook heel leuk. Je ontwikkelt daar trucjes voor. Met een grapje kun je ze bijna altijd wel bij de les houden hoor. En soms lukt dat niet."

Quote Je ontwikkelt daar trucjes voor. Met een grapje kun je ze bijna altijd wel bij de les houden Andress Kools, Fotograaf

Dat hoeft geen ramp te zijn. Kools zelf hield zijn gezicht vroeger ook niet altijd netjes in de plooi. ,,Laatst zette een oud-klasgenootje een klassenfoto op Facebook. Ik was dat jochie dat vooraan expres scheel zat te kijken. Vonden m'n ouders vervelend, maar nu is het een document van hoe ik toen was. Zulke types zitten er altijd wel tussen, dat maakt het alleen maar leuker. Hopelijk zien de ouders dat ook zo."

Verantwoordelijkheid

Kools is in dienst van VandenBerg-ID Schoolfotografie in Geldrop. Op zich is het werk als schoolfotograaf best een verantwoordelijkheid. Je fotografeert voor het gekoesterde plakboek. ,,Ik hoop dat de leerlingen over dertig, veertig jaar terugkijken en zichzelf dan herkennen. Ook al denken ze nu misschien nog dat ze er niet mooi op staan."

Schoolfotografie kwam op het pad van de Oisterwijker toen hij zich steeds vaker als Man met Camera, zijn bedrijfje, begon te profileren. ,,Ik durfde me in het begin geen fotograaf te noemen. Ik had wel altijd een camera bij me dus zo was de naam snel bedacht."

Quote Ik durfde me in het begin geen fotograaf te noemen. Ik had wel altijd een camera bij me dus zo was de naam snel bedacht Andress Kools, Fotograaf

Zijn baan bij VandenBerg-ID Schoolfotografie zorgt voor een vast inkomen. Het is een baan die bij Kools past.,,Ik fotografeer het liefst mensen", vertelt de fotograaf. ,,Ik vind het makkelijker om die goed op de foto te zetten. Aan een persoon zie ik beter hoe die goed op de foto komt dan aan een gebouw of een bord met eten. Het samenspel tussen mij en mijn onderwerp, dat vind ik heel leuk. Zo kan ik ze iets geven waar ze trots op kunnen zijn."

De regio kent veel fotografen, ieder met een eigen specialisme. In deze serie zet het BD hen een keer in de kijker.

Volledig scherm © Andress Kools

Volledig scherm © Andress Kools

Volledig scherm © Andress Kools