Een kluisje dat half openstaat en een vriend die zegt: pak em, pak em: ‘Ik heb men eigen op laten naaien’

Bloedige geweldsex­plo­sie met mes en klauwhamer bij daklozenop­vang: twee jaar cel geëist

TILBURG - Het is een bloedige explosie van geweld, op 28 november vorig jaar voor Traverse. Een 27-jarige Tilburger wordt bewerkt met een klauwhamer. Vervolgens steekt hij zijn belager, een medebewoner van het opvanghuis, in de borst. Volgens de aanklager bij de rechtbank in Breda had het slachtoffer dood kunnen zijn, want hij werd in de hartstreek geraakt.

