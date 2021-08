Een koffie, empanada en een nieuwe fietsband: CARGO Bikes 'n Coffee opent zaak aan de Nieuwlandstraat

Hun zaak Urban Moov verkoopt inmiddels fietsen over de hele wereld. In Barcelona, Londen en Buenos Aires zie je vooral bezorgers op de degelijke en opvallend lange fietsen. Verrassend feitje: in Nederland zijn er (nog) geen verkocht. ,,Pakketten bezorgen op de fiets – en dan heb ik het niet over eten – is in Nederland niet echt populair. Terwijl het in andere landen heel gewoon is.”



Na vijftien jaar Buenos Aires en een onstuimige coronaperiode is Ten Have samen met zijn vrouw en hun zoon terug in Tilburg. ,,We kregen de kans om ons hier te vestigen. Het is fijn om terug te zijn, mijn zoontje gaat weer ‘normaal’ naar school in plaats van alleen maar online lessen en ik zie mijn familie en oude vrienden van vroeger weer meer.”