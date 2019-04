Een labyrint in de Oude Warande, voor ‘de weg naar binnen’

Op de plek waar enkele jaren geleden korte tijd een podium stond legde Kerkhof met vier vrijwilligers en het Udenhoutse bedrijf Weijtmans het labyrint aan. De geometrische vorm in zeven ringen is in het gras uitgefreesd, er liggen houtsnippers in en boomstammetjes naast. Ertussen slingert een pad van een meter breed naar het doel. ,,Op de wandeling in stilte breng je je hoofd en je hart in balans, je volgt met je levensvragen de weg naar binnen.”