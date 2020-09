Een lach of lolly bij het tankstation van de familie Van Esch in Waalwijk, behalve dan voor al die overvallers

Video Ruim 500 liter drugsafval en amfetamine gevonden in Tilburgse woning: ‘Er is vaak overlast’

28 augustus TILBURG - In een woning aan de Bloemfonteinstraat in Tilburg is vrijdag afval gevonden dat afkomstig is van de productie van synthetische drugs. Ook is er nodige amfetamine gevonden. Dat meldt de politie. Er zijn twee mannen aangehouden.