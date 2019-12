Een lelijke kooi met duizenden fietsen op het Tilburgse perron, NS-man Kees Miedema voorkwam het

Voor ontucht veroordeel­de Kaatsheu­vel­se docent van school Gorinchem neemt ontslag

11:24 Een docent van het Fortes Lyceum in Gorinchem die in Frankrijk is veroordeeld voor het betasten van een 10-jarige jongen, heeft ontslag genomen. De 45-jarige Jan R. uit Kaatsheuvel was door de school al op non-actief gezet.