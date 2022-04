Eén lintje, honderd uniformen: oorlogsverzamelaar Frans van Venrooij is koninklijk onderscheiden

Echtpaar Van Avendonk krijgt samen een lintje tijdens ‘hun’ vlooien­markt in Hilvaren­beek

ESBEEK - Vlak voordat het lintjes regent in het hele land, heeft het echtpaar Van Avendonk uit Esbeek zaterdag al een koninklijke onderscheiding gekregen. Trees (77) en Frans (75) van Avendonk kregen de versierselen die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld vlak na het einde van 'hun’ vlooienmarkt bij sportcentrum De Roodloop in Hilvarenbeek.

23 april