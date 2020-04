Een lintje in Berkel-Enschot? Harmonie speelt digitale aubade

BERKEL-ENSCHOT - Alle gedecoreerden in Berkel-Enschot worden vandaag gewoon in het zonnetje gezet met een aubade. Maar wel thuis op de bank.

Omdat de aubade die de harmonie elk jaar brengt aan alle gedecoreerden uit het dorp dit jaar niet door kan gaan, vroeg het bestuur de leden om mee te denken over een alternatief. Dat werd een digitale aubade.

Leden van Harmonie Concordia uit Berkel-Enschot hebben elk hun deel gespeeld van het Wilhelmus, opgenomen en ingezonden naar één van hen, Joep Staats (15). Hij heeft alle muziekstukjes onder elkaar gemonteerd. ,,Ik heb er vijf dagen lang heel wat uren in gestoken. In een audio-programma heb ik alle stukjes bijeengebracht, waarbij het belangrijkste is dat iedereen op tijd begint."

Zo'n 25 leden spelen mee in de digitale aubade. ,,We hebben iedereen het complete muziekstuk gestuurd. Het idee was dat je jouw partij meespeelt terwijl je op je hoofdtelefoon het complete orkest hoort. Datgene wat jij speelt, neem je op. Al die aparte partijen vormen dan samen het Wilhelmus."

Bij het samenstellen is een muzikaal gehoor wel handig, beaamt Joep. ,,Ik heb soms moeten corrigeren, bijvoorbeeld in volume van de gespeelde partij."

Kaarten bezorgd

Het eindresultaat is een minuut durend muziekstuk met bijbehorend filmpje van de spelende muzikanten, inclusief dirigent. ,,Hij heeft zichzelf gefilmd terwijl hij het Wilhelmus dirigeert."