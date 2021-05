Een maand lang reed dit nep-drugsbusje door Brabant en slechts één man belde de politie

Video Slechts handvol mensen ziet burgemees­ter in Tilburg herden­kings­krans leggen

4 mei TILBURG - Soberder en beslotener kon de jaarlijkse dodenherdenking in Tilburg nauwelijks zijn. Burgemeester Theo Weterings legde dinsdagochtend in het Vrijheidspark een krans, ter nagedachtenis aan de burgers en militairen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld omkwamen. Slechts een handvol mensen was daarbij aanwezig.