Een middagje milieustraat: van je afval af komen is soms een spel

Zeeuws-Bra­bants event in studenten­stad Tilburg

24 november Een schrobbelèr als aperitief, en daarna een Brabants worstenbroodje met spek. Muziek van Zeeuwse bodem, afgewisseld met Brabantse klanken. In de droom van student Dani Bracke uit Kloosterzande komen Zeeuws-Vlaanderen en Brabant samen in het evenement ZeBra in Tilburg. Met dit idee won Tilburg de titel beste Zeeuws-Vlaamse Studentenstad.