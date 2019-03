Een ‘midgetgolfbaan’ (á 150.000 euro) op de cityring

Woe 20 mrt: Verrek. De gemeente is een midgetgolfbaan op de cityring begonnen. Bij het zien van de proefafsluiting op de Schouwburgring was dat mijn eerste gedachte.

Eén rijbaan is afgesloten en voorzien van verhoginkjes met nepgras, houten bankjes en boompjes. Daarnaast lijken er een paar bakken met groene verf te zijn omgekukeld. Alleen een miniatuurmolentje met bewegende wieken ontbreekt.

‘Groener en gezelliger’

Voor u verlekkerd uw putter uit de kast haalt: nee, het is geen midgetgolfbaan (maar dat kan het alsnog worden met als de gemeente een paar gaten in het wegdek boort). En nee, het is evenmin een absurdistisch kunstwerk. Het is een pop-up park dat speciaal voor dit doel werd ontworpen.

‘Met deze proefopstelling wordt de binnenstad een beetje groener en gezelliger’, meldt de gemeente. ‘En testen we of het autoverkeer vaart mindert en het oversteken verbetert. Zodat het voor auto's, voetgangers en fietsers veiliger wordt. Camera's houden in de gaten of het verkeer soepel kan doorrijden. Want de binnenstad moet goed bereikbaar blijven.’

Derde en laatste proef

Als het kwartje nog niet valt: de ‘midgetgolfbaan’ is de derde en laatste proef om de racebaan van Tilburg veiliger te maken. De test duurt minimaal tot de kermis en moet uitwijzen of het afsluiten van één rijbaan leidt tot een veiligere verkeerssituatie. ‘De drukte op de Schouwburgring wordt onder andere veroorzaakt door verkeer dat niet in de binnenstad hoeft te zijn’, aldus de gemeente. ‘Die automobilisten kunnen beter via de ringbanen rijden.’

Maar eh, wat moet dit parkje kosten? En staat dit na de proef bij het grofvuil? ,,De kosten voor de (tijdelijke) inrichting van de pilot Schouwburgring bedragen ongeveer 150.000 euro”, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Dit is exclusief de kosten voor projectmanagement en monitoring/evaluatie.”

Pardon? 150.000 euro voor een tijdelijk parkje? Het antwoord is ‘ja‘. Maar volgens de woordvoerder kan het bij succes voor een langere tijd worden ingezet. En het is makkelijk te demonteren en verplaatsen, zodat het op andere plekken gebruikt kan worden.

Lezers gokken wat het parkje kost: