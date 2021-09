Een miljoen over en toch de hand op de knip in Goirle

De begroting voor de gemeente Goirle voor komend jaar is rond. En die ziet er voorspoedig uit. Onder de streep blijft er zelfs een miljoen euro over. En toch is wethouder Johan Swaans (VVD, Financiën) niet optimistisch gestemd. ,,We kunnen niet tevreden achterover leunen, want we moeten ons echt voorbereiden op zwaar weer", geeft hij aan.

Wat wil dat dan wel zeggen: een miljoen euro over op de begroting? Op de eerste plaats dat er toch meer geld vanuit Den Haag richting Goirle gaat voor het komende jaar. Zo wordt 1,5 miljoen extra uitgekeerd om de tekorten in de jeugdzorg te dekken. Je zou kunnen redeneren: je hebt een miljoen over om uit te geven. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om dat geld te ‘sparen'.

Quote Vandaar dat we nu samen met de gemeente­raad kijken naar een strategie voor de toekomst. Wat kunnen en willen we straks als gemeente nog doen? Johan Swaans, Financiën

Swaans: ,,Alles wijst erop dat we vanaf 2023 fors minder krijgen uitgekeerd uit het Gemeentefonds. Die korting loopt op tot ruim een miljoen euro in 2025. Vandaar dat we nu samen met de gemeenteraad kijken naar een strategie voor de toekomst. Wat kunnen en willen we straks als gemeente nog doen?”

Zuinigheid troef dus het komende jaar. Alle taken die een gemeente moet doen, zijn gedekt in de begroting en er wordt geld uitgetrokken voor een paar ‘noodzakelijke en zeer wenselijke’ beleidsvoornemens. Zoals vier ton extra voor huishoudelijke hulp. Goirlenaren kunnen daar aanspraak op maken en ze doen dat massaal. ,,Dat zijn soms mensen die het zelf makkelijk kunnen betalen, maar we hebben als gemeente niet de mogelijkheid om een inkomenscheck te doen", legt burgemeester Mark van Stappershoef uit. Helaas, voegt hij daaraan toe want het kost de gemeente veel geld.

Cultuuromslag is nodig

,,We hebben wel uitgebreid besproken binnen het college hoe we die kosten kunnen inperken", voegt wethouder Tess van de Wiel (CDA) daaraan toe. ,,Het praat zich rond. Mensen tippen elkaar dat ze bij de gemeente kunnen aankloppen voor hulp in de huishouding. We moeten toe naar een cultuuromslag. Dat alleen mensen die het echt nodig hebben en die het anders niet kunnen betalen, daar aanspraak op maken.”

Verder stelt het college voor om geld uittrekken voor het vervangen van twee velden bij hockeyclub MHC. Het fietspad tussen Riel en Gilze en Rijen stond in de wachtkamer, maar daar wordt nu extra geld voor vrijgemaakt. Het vervangen van enkele bruggen is noodzakelijk en het invoering van de nieuwe Omgevingswet ook. Verder is de geluidsinstallatie in de raadszaal aan vervanging toe: 175.000 euro. Een fors bedrag, erkent Swaans, maar het is echt nodig. Vanwege de klimaatveranderingen wil Goirle investeren in meer groen. Hoe dat er allemaal uit komt te zien, is nog niet duidelijk.

Sowieso is nu eerst de gemeenteraad aan zet. Die moet de begroting goedkeuren.