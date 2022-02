Een nieuwe look en ‘box in box’ voor sportcafé De Verandering in Hilvarenbeek

Het is eigenlijk een box in een box die in De Verandering is aangelegd. De laatste lockdown is nuttig besteed door het hele interieur van het café aan de Paardenstraat te slopen en te vervangen. De binnenkant van het café, dus muren, plafond en vloer, staan nu als het ware los van de buitenmuren. ,,Zodat er echt helemaal geen geluid meer richting de buren kan. Als het goed is", hoopt Jennifer van Dorp van harte.