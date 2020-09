Een ontmoeting met een onbekende die festival Tilt komt redden

Oké, dit is wat er zou kunnen gebeuren. Zaterdagavond. In De Nieuwe Vorst. Aan de bar. Of nee, aan een tafel. Op afstand. Corona. Aafke Romeijn heeft net voorgedragen uit haar dichtbundel. Leegstand. Geschreven als writer in residence. In Tilburg. Haar poëziedebuut. Landelijk nieuws. In maart al, want toen zou Tilt. Maar goed. Corona.

Vanavond is ze er alsnog. Voor een kleiner publiek. Met na afloop iets te drinken. Stel ik me zo voor. Aan een tafel. En dat ik dan in gesprek raak. Met een onbekende. Een liefhebber. Uit Breda bijvoorbeeld. Zou kunnen. Die heb je daar ook.

Lezen stimuleren

Iemand die misschien in de Grote Kerk is geweest, een week of drie terug. Toen Tilt Inc werd gepresenteerd. Jonge schrijvers en Bredase bedrijven. Of hij heeft Jeroen Thijssen ontmoet. Afgelopen week. In Hilvarenbeek. Of Bergen op Zoom. Of wherever. Met het Brabants Boek Present. Om lezen te stimuleren.

Quote Die ene onbekende die de ‘enige grote letterenor­ga­ni­sa­tie in het hele zuiden’ wil blijven ondersteu­nen. En niet ‘met een pennen­streek teniet te doen.’

En dat hij het daar dan over heeft. Misschien. Met een biertje erbij. Of nee, hij heeft die brief gelezen. Verstuurd vanuit alle hoeken van het land. Gericht aan Tilburg en Brabant. Om de ‘enige grote letterenorganisatie in het hele zuiden’ te blijven ondersteunen. En niet ‘met een pennenstreek teniet te doen.’

Literatuurliefhebber annex geldschieter

Dat we het daar dan over hebben. Die onbekende en ik. Met nog een tweede biertje. En een derde. En dat hij dan opeens met zijn vuist op tafel slaat, zegt dat het nu wel lang genoeg geduurd heeft allemaal, en ten overstaan van alle aanwezigen onthult dat hij, als literatuurliefhebber annex Quote-500-mecenas, een niet onaanzienlijk deel van zijn succesvol bij elkaar gespeculeerde godsvermogen met onmiddellijke ingang beschikbaar wil stellen als permanent privéfonds.

Waarna het nog lang gezellig blijft, ik bij wijze van tegenprestatie de drankrekening betaal en we morgenochtend hopen dat we niet gedroomd hebben. Want anders...