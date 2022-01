Een optocht komt er weer niet in Alphen, maar De Stunters bouwen verder, want ooit is het wél carnaval

De optocht op carnavalsdinsdag 2020 in Alphen is voorlopig de laatste geweest waarin vriendengroep De Stunters met een carnavalswagen act de presence gaf. Direct daarna deed corona zijn intrede en was het gedaan met de carnavalsactiviteiten. ,,We zijn daarna toch gewoon verder gegaan, in de hoop dat de optochten in 2021 door zouden gaan”, zegt Tijn van Roozendaal (17), een van de twaalf bouwers. ,,We begonnen met tekeningen maken en het maken van de koppen. Toen we er achter kwamen dat carnaval in 2021 niet door zou gaan, hebben we alles in de opslag gezet.”