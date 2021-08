‘Een paar kilometer te hard niet erg? Ik zie de ongelukken waarbij het wél fout is gegaan’

En ja, dan is een snelle Audi A6 - ‘Een goede auto, ook voor achtervolgingen’ - of een motor wel handig, zegt Michael. Team Verkeer bestaat uit gespecialiseerde agenten die worden opgeroepen bij ernstige ongelukken. ,,We willen snel ter plaatse zijn om sporen veilig te stellen. Vandaar dat je ons na een ongeluk ook foto’s ziet maken, bijvoorbeeld van de beschadigde auto’s. Dat is van belang voor het onderzoek.”