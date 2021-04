Eén parochiecentrum voor Udenhout, Berkel en Enschot

De keuze voor Udenhout is vanwege de grootte van het parochiecentrum daar. ,,In Berkel en Enschot is gewoon te weinig geschikte ruimte. In Udenhout is dat beter. We hebben daar de beschikking over meer en grotere ruimten. We gaan daar de financiële administratie onderbrengen, samen met ons archief. Daarnaast krijgen de leden van het pastoraal team er een werkplek.”

Komende jaren

Alle vrijwilligers zijn afgelopen week geïnformeerd over de verhuizing. In deze brief staat dat het inrichten van het secretariaat in Udenhout in de voormalige pastorie ‘voorlopig’ is. ,,Op termijn zal blijken of het definitief is of dat we uitwijken naar een andere locatie. Maar de keuze die we nu maken, is toch wel voor de komende jaren”, zegt Dorssers. Wat de parochie gaat doen met de huidige parochiecentra in Berkel en Enschot is nog niet bekend. Voorlopig blijven ze nog gewoon in gebruik, aldus Dorssers. ,,Voor bijvoorbeeld een koorrepetitie of een groepsbijeenkomst. Want soms is het gewoon handiger even in het eigen dorp bijeen te komen.”