Een plek als dit, maar dan in Tilburg? Er wordt van gedroomd én naar een locatie gezocht

En ja, glimlacht ze, ‘circulair’ is zo'n term waarvan sommige mensen al snel met de ogen gaan rollen. ,,We moeten er eigenlijk een betere naam voor vinden", zegt Vorstenbosch. Wat ze bedoelt met zo’n ‘hotspot’ is misschien het beste te illustreren aan de hand van andere voorbeelden in Nederland.



Neem Villa Augustus in Dordrecht. Daar veranderde het terrein van het voormalige drinkwaterleidingbedrijf in een grote moestuin. Ook is er een Italiaanse tuin, een boomgaard en een siertuin en in de watertoren zit een hotel. Het is circulair, onder meer omdat het gebied wordt 'hergebruikt’.



Of kijk naar De Groene Afslag in Laren: een multifunctionele ontmoetingsplek waar de duurzame toekomst centraal staat. Met heel veel groen binnenkamers en buiten kunst tussen de bomen.