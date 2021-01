Een plek waar politieagenten met psychische klanten terechtkunnen: ‘Ze komen hier tot rust’

Zorg om snelle stijging coronapa­tiën­ten in Brabantse ziekenhui­zen: ‘Planbare urgente operaties niet meer te garanderen’

31 december TILBURG - Het aantal coronapatiënten loopt zo snel op in de Brabantse ziekenhuizen dat de planbare urgente zorg in het gedrang komt. Het betekent dat meer patiënten langer moeten wachten op bijvoorbeeld een kankerbehandeling, hartoperatie of niertransplantatie.