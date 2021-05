Een populaire attractie bovenop de schoorsteen van café 't Stokske

Zweten op de ijsbaan: leerlingen Koning Willem II College starten met eindexa­mens in ijshal

17 mei TILBURG - Het ijs is al een tijdje gesmolten en dus is er op de Ireen Wüst IJsbaan vanaf maandag plek voor 333 eindexamenleerlingen van het Koning Willem II College. Rector Daphne Heeroma: ,,We kunnen ons goed houden aan de richtlijnen van het RIVM en er is nu meer ruimte voor de andere leerlingen om naar school te komen.’’