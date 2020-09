Een potje Mario Kart spelen voor de Hartstichting: ‘Als Flikki wint, doneer ik nóg een keer 50 euro’

TILBURG - Beeldschermen, kabels en microfoons in overvloed, dit weekend in Ontdekstation013, waar zestig uur lang en onafgebroken games werden gespeeld voor de Dutch Game Marathon.

,,Als Flikki wint, doneer ik nóg een keer 50 euro'', roept Anthony van der Land (30) in zijn microfoon. De weddenschap gaat over een potje Mario Kart, en gelukkig voor Van der Land is dat een van zijn specialiteiten. Hij is dan ook lid van het Nederlands team als het om die game gaat.

,,Maar ik heb alsnog gedoneerd hoor'', zegt de gamepresentator, als het racerondje tegen digitale tegenstander Flikki winnend is afgesloten. ,,Echt een mooie ervaring en super dat er ook geld wordt ingezameld voor een goed doel.''

Hartproblemen

Vorig jaar werd voor Alzheimer Nederland ruim 6500 euro opgehaald, dit jaar wordt ingezameld voor de Hartstichting. Geen onbekende organisatie voor Van der Land. ,,Mijn oma en moeder hebben allebei hartproblemen en dat is genetisch, dus kan ik er zelf ook mee te maken krijgen.''

De combinatie gamen en het goede doel is precies wat de organisatie voor ogen heeft. Boris Boekelman: ,,Op de middelbare school organiseerden we met een vriendenclubje al spelletjesavonden. Vorig jaar zijn we daar opnieuw mee begonnen, maar dan onder de noemer Dutch Game Marathon en dat voor een goed doel.''

Bekende streamers

Inmiddels regelt een groep van acht man het weekend. Dit jaar vanwege de ruimte in Ontdekstation013 in plaats van het Deprez-gebouw in Tilburg. ,,Iedereen kan online meekijken en we hebben bekende streamers uitgenodigd om te komen gamen'', legt Boekelman uit.

,,Ik ben vorig jaar ook geweest, mooi om op deze manier de community bij elkaar te krijgen'', vindt Pim van Valkengoed (30) alias Monkeloidev, een van die bekende streamers. Samen met Siiri Skrobiszewski (25), gamenaam Xsiiri, staat hij klaar om de volgende uren voor zijn rekening te nemen. Tony Hawk op de Playstation 4 in dit geval. ,,Corona zorgde natuurlijk voor wat eenzaamheid, dan is gamen perfect om met zijn allen te doen, want iedereen speelt vanuit thuis.”

Ruimteschip

Vandaar dat de student Gamedesign de nodige uren spendeerde aan Among Us. ,,In de game ben je met tien man op een ruimteschip, waarbij twee personen een speciale rol hebben. Een soort Cluedo, maar dan digitaal.”

,,Het is superinteractief'', vult Van Valkengoed aan. ,,Via de chat kun je de strategie bepalen of discussiëren, dat levert leuke connecties op.'' Wat het plan is, voor de komende game-uren? ,,We gaan gewoon mee op de flow, als er maar veel geld wordt opgehaald.'' Dat leek gistermiddag te gaan lukken. ,,De teller staat nu al op bijna 5000 euro'', aldus Boekelman.