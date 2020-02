Een replica van de Grootste Kijkdoos van Nederland staat straks in Villa Pardoes

Op een ‘gouden plek’ aan de Vijfsprong is Steck open: eet- en speciaal­bier­café met Duitse twist

10:38 Do 6 feb: Bij binnenkomst van het nieuwe café Steck aan de Vijfsprong is het even twee keer met de ogen knipperen. Het voelt enerzijds vertrouwd (voor wie voorganger café Langeboom kende), anderzijds hebben de nieuwe eigenaren er een nieuwe draai aan gegeven. Met veel groen, zithoekjes, een wand vol bordspelletjes en pingpongtafel in de tuin.