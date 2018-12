Een Russische tank als nieuwe attractie bij het Blauwe Meer

Robin is drie jaar oud. Ze heeft veilig in de armen van haar vader net een ritje gemaakt met de oude Sovjet-tank die sinds zaterdagmiddag rondjes rijdt op het strand van De Blauwe Meer in Loon op Zand. Of ze het leuk vond? Ze kijkt wat bedenkelijk, maar haar vader, Martin Geraerts uit Eindhoven, verzekert dat ze het heel leuk vond. ,,Ze wilde heel graag met me mee naar boven op de tank", zegt hij.